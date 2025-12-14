HOQUEI PATINS
Empat de l’Andorra HC davant de l’Arenys de Munt
L’Andorra HC va empatar 4-4 davant de l’Arenys de Munt al pavelló Comunal a l’estrena de la 13a jornada de la Primera Catalana. Malgrat els gols de Jorge Rey, Pau Palacín i de Nil Castellví, en dues ocasions, el conjunt de David Arellano no va poder assegurar la victòria a casa en un duel amb alternatives. Tot i no vèncer, els tricolors segueixen a la part alta de la classificació i ocupen la cinquena posició a l’espera que es completi la jornada.