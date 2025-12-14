ESQUÍ DE FONS
13a posició de Gina del Rio a l’esprint de Davos
La fondista cau pels pèls als quarts de final i s’endú el triomf sub-23
Gina del Rio va finalitzar en 13a posició a Davos a l’esprint de la Copa del Món d’esquí de fons que es disputa aquest cap de setmana a l’estació suïssa. La fondista va aconseguir una meritòria 17a posició a les qualificacions del matí amb un temps de 2’44”89 que va deixar-la a 6”30 del millor temps, obra de Jonna Sundling. Ja a la tarda, Del Rio va quedar enquadrada al quart quart de final amb Jasmi Joensuu (Finlàndia), Coletta Rydzek (Alemanya), Milla Andreassen (Noruega), Moa Ilar (Suècia) i Alayna Sonnesyn (Estats Units), i la fondista del Principat va ser tercera de la seva sèrie (es classificaven les dues primeres), quedant-se a només 0”05 segons del segon lloc i de passar a semifinals. Del Rio anava encaminada a passar, però a la pujada final una de les rivals li va trepitjar el bastó i la va deixar ja sense opcions. Malgrat això, va donar-ho tot per lluitar fins a l’últim moment.
La fondista va sumar així el seu quart Top-15 a la Copa del Món, tots tres en esprint, i el primer d’aquesta temporada. A més, amb el 13è lloc d’ahir, Del Rio va proclamar-se guanyadora sub 23, i també va situar-se líder a la general de la seva categoria. Pel que fa a la classificació general absoluta en esprint, ara és 44a amb 27 punts.
Del Rio tancarà avui aquesta Copa del Món a Davos amb la disputa de la cursa de 10 quilòmetres individuals en estil lliure a partir de les 13.45 hores.