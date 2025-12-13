ESQUÍ ALPÍ

Verdú no acaba a Val d'Isère

L'esquiador havia estat 27è a la primera mànega, però ha quedat fora de combat a la segona baixada

Verdú, en una Copa del Món anterior

Verdú, en una Copa del Món anterior

Redacció

Joan Verdú ha quedat fora de combat a la segona mànega de la Copa del Món de gegant de Val d'Isère, França. L'esquiador havia estat 27è a la primera baixada en una pista que li porta bons records perquè allà havia aconseguit el seu primer podi a la Copa del Món, però a la segona mànega, després d'un bon tram inicial, ha entrat forçat a una porta, i no ha pogut completar la cursa.

Amb el DNF d'avui, Verdú suma ja dues proves seguides sense poder acabar, i la següent cita de la Copa del Món de gegant serà diumenge vinent a Alta Badia, a Itàlia.

