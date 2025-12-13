ESQUÍ PARALPÍ
Puig suma el millor resultat en supergegant a la Copa del Món, el sisè lloc
Roger Puig va tancar la primera cita de la Copa del Món d’esquí paralpí de la temporada d’Steinach am Brenner, a Àustria, amb una sisena posició al supergegant, el millor resultat de la seva carrera en aquesta modalitat. Després d’estrenar-se amb una setena plaça a la supercombinada i ser 12è al primer supergegant, l’esquiador va refermar ahir el bon estat de forma en aquest inici de temporada sumant 40 punts més per a la general del circuit mundial. Puig va fer un temps d’1’14”01 que va deixar-lo a 1”68 del vencedor, Alexis Guimond.
Després de la cursa, l’esquiador va destacar que “estem molt contents per com hem tancat aquesta primera Copa del Món”, i va agregar que “estic molt content i motivat per a les següents curses”. El circuit mundial tornarà dimarts i dimecres amb dos descensos a l’estació italiana de Santa Caterina.