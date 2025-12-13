FUTBOL
Prova de foc de l’FC Andorra a Zorrilla
L’equip tricolor, necessitat, en zona de descens i amb 10 partits sense guanyar, visita el Valladolid
El José Zorrilla espera un partit de tensió espessa, d’aquells que no admeten fugides. El Valladolid-FC Andorra d’aquesta tarda (16.15 h) arriba carregat de necessitat per a tots dos, tot i que amb motius diferents. L’equip tricolor visita Pucela amb el pes dels 10 partits sense guanyar, només quatre punts dels últims 30 i tres jornades consecutives en zona de descens. Però la classificació, ajustada com un nus i subratllant que es viu la 18a jornada, no permet dramatismes excessius: l’Andorra suma 18 punts, els mateixos que la Reial Societat B, que marca la permanència, i fins a cinc equips estan separats per només dos punts.
La dinàmica és dolenta, però el relat intern vol anar per un altre camí. Carles Manso, cap visible de l’staff interí, insisteix que el grup no s’ha esquerdat. Al contrari. “Tot i que el resultat contra l’Almeria no va ser el que esperàvem, la reacció de l’equip ha estat molt bona. La dinàmica dels entrenaments està sent espectacular i el comportament de jugadors i staff és fins i tot millor del que ens imaginàvem”, explica. L’Andorra, diu, s’agafa a com entrena i com competeix: “Veiem que les coses s’estan fent bé i que aquest és el camí. Això ens deixa molt tranquils.” El context, però, no és amable. Els tricolors viatgen amb les baixes de Merquelanz i Imanol, aquest últim fora entre dues i tres setmanes per una lesió al bíceps femoral esquerre. Al davant hi haurà un Valladolid concebut per lluitar per l’ascens, encara a la recerca de la seva identitat, però amb el José Zorrilla com a argument. Ve de guanyar 1 a 4 a Osca, ha sumat 5 de 15 punts i també necessita resultats per no despenjar-se del guió previst. No hi serà Amath Ndiaye, un dels referents ofensius, lesionat de gravetat. Manso preveu un duel dens contra el conjunt de Guillermo Almada: “És un equip incòmode, molt compacte, amb les línies molt juntes. Interromp molt el joc i és el que fa més faltes de la categoria.” El tècnic reclama intel·ligència: pausa amb pilota, riscos coherents i saber conviure amb el context: “Si estem a prop de la nostra millor versió, defensarem bé i farem gols”, assegura.
