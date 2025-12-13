Bàsquet
El MoraBanc suma el quart triomf (86-81)
Els tricolors han anat de menys a més i s’han imposat al Granada
El Morabanc Andorra ha derrotat per 86-81 al Coviran Granada i ha sumat la quarta victòria a l’ACB per augmentar la distància amb les posicions de descens fins als tres triomfs. En un duel en què els tricolors han anat de menys a més, la irrupció d’Evans al tercer quart ha començat a trencar el partit.
Els tricolors han arrencat bé fent mal a la zona amb Pustovyi, però poc a poc el Granada ha reaccionat amb la mateixa arma en la figura de l’ex-tricolor Olumuyiwa. Els visitants han semblat dur el ritme del partit i agafar petites rendes, però la irrupció de Kuric ha iguala el duel al final del primer quart (22-22). El MoraBanc ha començat a obrir forat des del triple arribant a tenir una renda de cinc punts (31-26), però els andalusos han reaccionat en un tres i no res per capgirar el marcador (31-35) i obligar a Joan Plaza a aturar el partit en busca d’una reacció en el tram final d’una primera meitat que ha acabat 42-47.
A la represa, Evans ha agafat el protagonisme compartit amb Kuric per mantenir als tricolors al partit davant d’uns visitants que no donaven el seu braç a tòrcer de cap manera, fins que un triple d’Evans ha situat als tricolors per davant molta estona després (59-56) obligant als andalusos a aturar el duel després de la genial irrupció d’Evans, que ha liderat a l’equip en un quart que ha acabat 68-65. Els tricolors han agafat la màxima renda a l’inici de l’últim període (73-65), i han començat a trencar un partit que ja no han deixat escapar fins al 86-81 final malgrat la tensió i l’agonia final.
Els tricolors afrontaran un altre duel directe la propera setmana amb la visita a Saragossa el diumenge a les 18.00 hores.
FITXA TÈCNICA
MORABANC ANDORRA 86: Evans (27), Best (0), Okoye (12), Pons (8), Pustovyi (12) –cinc inicial– McKoy (6), Udeze (2), Kuric (16), Luz (1), Ortega (2), Bassas (0), Guerrero (0).
COVIRAN GRANADA 81: Costa (11), Thomas (20), Munnings (2), Bozic (24), Olumuyiwa (11) –cinc inicial– Howard (3), Rousselle (4), Burjanadze (6), Tomàs (0), Durán (0).
PARCIALS: 22-22 (10’); 42-47 (20’); 68-65 (30’), 86-81 (40').
ÀRBITRES: Óscar Perea, Rafael Serrano i Rubén Sánchez Mohedas.
ELIMINATS: Howard -Granada-.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 2.934 espectadors.