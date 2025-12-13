BÀSQUET
Moment de redimir-se
Després del cop al Palau, el MoraBanc rep un rival directe en la lluita per la permanència
El MoraBanc Andorra rep aquesta nit el Coviran Granada (21.00 hores, Pavelló Toni Martí) en un duel clau per la permanència. És cert que parlar de final quan tot just es disputa la desena jornada sona a precipitat, però el matx d’aquesta nit té una importància cabdal, ja que un triomf deixaria els tricolors amb tres victòries de marge respecte a la zona de descens, una diferència ni de bon tros definitiva en aquests moments de la temporada, però que permetria afrontar el tram final de l’any amb millors sensacions i confiança, i més després del cop de fa tot just sis dies al Palau Blaugrana. Malgrat que el conjunt andalús arribi al país com a cuer i amb una única victòria aquesta lliga, el tècnic tricolor, Joan Plaza, no se’n refia ni un pèl i va assenyalar que “qui cregui que està fet no s’assabenta de la pel·lícula, és molt important que ho sapiguem tots, els jugadors i el públic”, i va afegir que “els hem posat en valor, perquè tenen un dels màxims anotadors de la competició, tenen Bozic, que està jugant increïblement bé al pal baix, un base extraordinari, i van guanyar el València, el líder, que no és casualitat”.
Plaza també va referir-se a l’estat de l’equip després de la derrota de diumenge passat a Barcelona i va afirmar que “hem entrenat bé, crec que són conscients del valor que pot tenir aquesta victòria, però com sempre diem, ha arribat un moment en què les coses s’han de mostrar amb fets, no amb paraules”, a més d’agregar que “durant la setmana he vist l’equip seriós i concentrat”. Sobre el duel, l’entrenador català va destacar que “és un partit en què el primer que hem de fer és igualar la seva intensitat, el seu desig i les seves ganes, perquè juguem a casa”, a més de declarar que “hem de jugar forts des del començament, tenir cura dels rebots defensius i hem de ser capaços de fer que els altres no ens guanyin”.
Per últim, Plaza va fer referència a l’afició i va assenyalar que “seria bo que encara que sigui tard no hi hagués excuses i el públic vingués aquí i omplís, perquè es preferible venir a aquests partits que no quan jugues contra el Madrid o el Barça”, i va cloure que “no soc ningú per obligar o forçar res, però si la gent entén això com un esport on el públic ha de participar molt, la seva participació avui seria capital”.
Toc i pendents del mercat
Més enllà del partit, Plaza va deixar reflexions interessants sobre el nivell d’alguns jugadors i va afirmar que “portem deu setmanes i ja hi ha el marge, si tu portes tres punts de mitjana, has fet tres punts de mitjana, no em vinguis amb pel·lícules”, i va agregar que “hi ha una sèrie de jugadors que estem contents amb la seva professionalitat perquè s’entrenen bé, però n’hi ha alguns que no han arribat i el marge s’escurça”. A més, va destacar que “no tenim queixa perquè són gent seriosa que treballa i s’implica, i són un amor i els gendres perfectes per a les vostres filles, però és que aquí hem de jugar dur i intens, i per això hem d’anar-hi”, i va cloure que “seria bo que una sèrie de jugadors fessin un pas endavant perquè s’ho mereixen, perquè treballen bé, són honestos i estan implicats, però hem de demostrar-ho al partit”. Sobre el mercat, Plaza va afirmar que “el Francesc sempre està amb la canya posada i mirant, és complicat perquè a l’estiu has muntat una estructura d’equip pensant que podia ser vàlida, però al final els números es despullen”.