Futbol
Minsu dona oxígen a un madur FC Andorra a Valladolid (0-1)
Un gol del sudcoreà en l'afegit (92') permet els tricolors tornar a guanyar 11 partits després
L'FC Andorra ha aconseguir un triomf alliberador al José Zorrilla que permet el conjunt tricolor sortir del descens, sumar la victòria 11 partits després i donar un cop a la taula, de caràcter, maduresa i orgull. Ha estat Minsu, al minut 92, qui ha resolt una assitència de Villahermosa per vacunar Guilherme, fer justícia i afrontat el futur immediat sense el jou d'una dinàmica negativa.
L'alineació ja ha estat una declaració d'intencions, amb Sergio Molina incrustat a l'eix de la defensa com a central -Antal, desconvocat i Alende i Bombardó, a la banqueta- amb alternativa al pivot per Efe Akman -molt bon partit del turc-, continuitat a l'interior per Álvaro Martín i galons des de l'inici per Jastin. Després d'un primer quart d'hora d'un Valladolid vertical, amb Yaakobishvili abortant un parell d'opcions, ha recuperat la pilota l'FC Andorra que començava a llegir com desempallagar-se de les intencions clares de l'equip castellà, de curtcircuitar la possessió tricolor i fer mal a camp obert. Però el Valladolid no deixava d'amenaçar i en els trams on l'Andorra no aconseguia serenar i tenir el control, les revolucions i anades i tornades permetien Peter Federico, Biuk, Chuki llepar-se els dits.
Davant del perill emergia, novament, Yaakobishvili que es feia gegant davant les escomeses del conjunt d'Almada. Primer li ha tret un xut a Biuk i poc abans de la treva, en un exercici d'agilitat, reflexos i intuició, ha abortat un de Juric que semblava que anava a dins.
Més enllà de les curses buscant la petjada en àrea castellana, l'Andorra ha tingut, potser, l'altre gran ocasió de la primera part. Martí Vilà ha sortit disparat doblant a Jastin que l'ha permès fer una centrada verinosa que ha caigut als peus de Manu Nieto que ha vist, desesperat, com el seu xut s'ha estavellat en el cos d'un defensa del Valladolid quan el crit de gol ja estava preparat.
A la segona part, s'ha passat a l'intercanvi de cops i amb l'Andorra decidit a no signar les taules. L'ha tingut Lautaro, a qui Jastin ha citat amb Guilherme i després d'un retall deliciós, el porter del Valladolid ho ha resolt enviant la pilota a còrner, però a l'equip tricolor no li semblava interessar un partit descamisat ni amb l'equip castellà en combustió. Les entrades d'Olabarrieta i Cerdà han atorgat més pilota i control i l'Andorra s'ha acomodat a la gespa amb un percentatge de possessió notable i amb els primers xiulets apareguts a Zorrilla.
La situació estava per una fiblada terminal i ha aparegut al minut 92, a l'ocàs, amb Villahermosa iniciant una ofensiva i una recuperació fantàstiques i citar Minsu amb Guilherme perquè el talentós extrem sudcoreà el superés en la sortida. Un alliberament i una victòria terapèutica per un FC Andorra que va fent passes cap a una millora evident i que rebrà el Deportivo la propera jornada a l'Estadi de la FAF.
FITXA TÈCNICA
R. VALLADOLID; 0: Guilherme, I. Alejo, Tomeo, David Torres, Bueno, Ponceau, Juric, Biuk, Latasa, Chuki i Peter Federico
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Martí Vilà, Efe Akman, Villahermosa, Álvaro Martín, Jastin, Lautaro i Nieto
CANVIS: Meseguer per Ponceau (52’); Canós per Biuk (61’); Arnu per Latasa (71’) i Lachuer per Chuki (71’) -Valladolid-; Cerdà per Jastin (60’); Olabarrieta per Lautaro (60’); Minsu per Nieto (75’); Marc Domènech per Efe Akman (89’) i Le Normand per Álvaro Martín (89’) - FC Andorra-
GOLS: 0-1, Minsu (92')
ÀRBITRE: Marta Huerta del Aza (Col·legi canari).
TARGETES: Groga a Ponceau, Bueno i Iván Alejo -Valladolid-; S. Molina i Olabarrieta -FC Andorra-
ESTADI: José Zorrilla, amb 14.897 espectadors.