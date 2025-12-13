POLÍTICA ESPORTIVA
El COA rep 221.234 euros com a subvenció del Govern
La secretaria d’Estat de Joventut i Esport va atorgar 221.234,52 euros al Comitè Olímpic Andorrà (COA) com a subvenció anual d’enguany. Govern va presentar al maig les ajudes a les federacions i clubs històrics, però no va entregar llavors la corresponent a l’organisme rector del moviment olímpic al país en espera de conèixer la participació en els diversos esdeveniments. Ara, un cop rebuda la justificació econòmica de les expedicions dels esportistes als Jocs dels Petits Estats o el Festival Olímpic de la Joventut Europea, l’executiu va atorgar la subvenció corresponent al COA. La xifra d’enguany és superior a la de l’any passat, quan va rebre 71.784 euros, i inferior a la del 2023, quan l’import total va ser de 284.500 euros.
Amb l’atorgament de l’ajuda al COA, la suma total de les subvencions del 2025 a clubs i federacions assoleix un import de 4.451.583,39 euros, superant els 4.276.790 de l’exercici del 2024. De cara a l’any vinent, el ministeri de Cultura i Esports va advertir que les subvencions no augmentaran i la partida total serà la mateixa que la del pressupost actual.