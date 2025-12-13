ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno queda fora dels punts al segon descens a Saint Moritz
L'esquiadora finalitza en 36a posició a Suïssa i no pot repetir Top-30
Cande Moreno ha quedat fora de la zona de punts al segon descens de la Copa del Món d'esquí alpí a Saint Moritz (Suïssa). Després del 26è lloc de divendres, l'esquiadora buscava tornar a entrar dins del Top-30, però finalment va acabar en 36è lloc després de completar la seva baixada en 1'32"77, a 2"27 del triomf de l'alemanya Emma Aicher, i a tot just 0"16 del 30è lloc.
Moreno tancarà demà aquesta primera Copa del Món de la temporada amb la disputa d'un supergegant a l'estació suïssa.