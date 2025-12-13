ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno obre el curs entrant als punts a Saint Moritz
L’esquiadora finalitza en 26è lloc al primer descens a l’estació suïssa i confirma les bones sensacions prèvies
Cande Moreno va complir la seva amenaça i va estrenar-se a la Copa del Món entrant a la zona de punts. L’esquiadora ja havia avisat que l’objectiu seria entrar al Top 30 del circuit mundial des de la primera cursa, i ahir va aconseguir-ho amb un 26è lloc al descens de Saint Moritz que va obrir la temporada de velocitat. Després de les bones sensacions durant les dues jornades d’entrenament, Moreno va fer ahir una baixada sòlida malgrat arrencar amb el dorsal 51, i va marcar tots els parcials dintre de la zona de punts fins a completar la seva baixada amb un registre d’1’32”17, situant-se a 2”54 de la vencedora, Lindsay Vonn, que als 41 anys va imposar-se amb solvència amb un segon de marge respecte a la segona classificada. El Top 30 d’ahir, a més, permetrà que Andorra tingui una segona plaça a la Copa del Món a partir del gener.
“Estic supercontenta amb la carrera d’avui, objectiu complert al 100%”
Moreno, que avui tindrà un nou descens, va afirmar que “estic supercontenta amb la carrera d’avui, objectiu complert al 100%”, i va agregar que “ha sigut un dia espectacular, la pista estava perfecta, ho he gaudit moltíssim i era un lloc superespecial per a mi”. Per últim, va cloure que “estem molt contents tot l’equip, estic molt agraïda de la gent que tinc al meu voltant, així que demà i diumenge, més”.
Durant la jornada d’ahir, a més, Marc Fernández va pujar al podi en un gegant FIS a Pyha (Finlàndia), on va ser tercer.
A més de Cande Moreno, avui competirà a la Copa del Món Joan Verdú, que disputarà el quart gegant de la temporada a Val-d’Isère, una estació especial per a ell, on va aconseguir el primer podi al circuit mundial amb un tercer lloc el 2023. L’esquiador arrencarà amb el dorsal 20 (la primera mànega és a les 9.30 hores i la segona, a les 13.00 hores) i abans de la cursa va explicar que “està tot en ordre perquè pugui expressar-me al màxim, donar gas com m’agrada en aquest tipus de pista”.