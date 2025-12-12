FUTBOL
Tranquil·litat a l’Andorra malgrat la mala dinàmica
El cap visible de l’staff tècnic interí de l’FC Andorra, Carles Manso, va mostrar la seva tranquil·litat “perquè veiem entrenar els jugadors”, malgrat la situació que arrossega l’equip amb deu jornades de lliga sense conèixer la victòria. “L’equip ha reaccionat molt bé i la dinàmica dels entrenaments és espectacular”, va destacar el tècnic, que va agregar que “el comportament de tothom està sent el que esperàvem, encara potser més positiu del que crèiem que seria”.
Manso també va referir-se a la seva situació personal i va manifestar que “m’estic trobant millor del que esperava, no havia estat mai com a cara visible al futbol professional perquè sempre havia estat en un segon pla”, i va cloure que “em trobo content i feliç i per a mi és un honor representar l’FC Andorra”.
Visita a l'hospital
D’altra banda, el club va realitzar ahir l’habitual visita nadalenca a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els futbolistes Álvaro Martín, Álex Calvo i Dani Villahermosa van compartir una estona amb els pacients de les plantes de nounats, maternofilial i salut mental infantil i juvenil, on van coincidir amb una trentena de joves.