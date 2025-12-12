Ajudes a l'esport nacional
El COA rep més de 220.000 euros de la subvenció anual de Govern
L’ajuda té com a objectiu donar suport a l’acompanyament de la representació d’esportistes en competicions internacionals i altres esdeveniments del COI
La secretaria d’Estat de Joventut i Esports ha atorgat al Comitè Olímpic Andorrà (COA) la subvenció corresponent a l’exercici 2025 per un import de 221.234,52 euros. L’ajuda té com a objectiu donar suport a l’acompanyament de la representació d’esportistes en competicions com els Jocs dels Petits Estats, el Festival Olímpic de la Joventut Europea i altres esdeveniments organitzats pel Comitè Olímpic Internacional durant aquest any. El pagament s’ha efectuat un cop rebuda i validada la justificació econòmica per part de l’entitat.
El passat mes de maig, la secretaria d’Estat ja va presentar les ajudes destinades a la resta de federacions i clubs històrics. Amb la subvenció confirmada aquest desembre al COA, la partida total destinada a donar suport a l’esport nacional ascendeix a 4.451.583,59 euros. Amb aquesta dotació, la secretaria d’Estat reafirma el seu compromís amb les entitats i clubs que treballen en la formació de joves esportistes que, en un futur, poden esdevenir esportistes d’elit i representar Andorra en competicions internacionals.