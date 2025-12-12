BÀSQUET
Els partits del MoraBanc ja es poden veure al país
Tots els partits de la Lliga Endesa –inclosos els del MoraBanc Andorra– es poden veure de nou, des d’ahir, a Movistar Plus+, després de l’acord entre DAZN i Movistar que restableix l’oferta completa de competicions ACB i NBA per als clients d’Andorra Telecom, sense cap cost addicional. L’acord inclou tota la Lliga Endesa, la Copa del Rei, la Supercopa i fins a 180 partits de l’NBA, a més de l’All Star, els play-offs i les finals de conferència. Els continguts s’oferiran a través dels canals DAZN Baloncesto (dial 235) i DAZN Baloncesto 2 i 3 (dials 294-299), tots en HD. “Aquest pas reforça l’oferta esportiva disponible, especialment en competicions de gran interès com la Lliga ACB i els partits del MoraBanc”, va celebrar Xavier Agulló, de màrqueting i vendes d’Andorra Telecom.