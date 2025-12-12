BÀSQUET

Els partits del MoraBanc ja es poden veure al país

Els duels dels tricolors, per Andorra Telecom.

Els duels dels tricolors, per Andorra Telecom.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Tots els partits de la Lliga Endesa –inclosos els del MoraBanc Andorra– es poden veure de nou, des d’ahir, a Movistar Plus+, després de l’acord entre DAZN i Movistar que restableix l’oferta completa de competicions ACB i NBA per als clients d’Andorra Telecom, sense cap cost addicional. L’acord inclou tota la Lliga Endesa, la Copa del Rei, la Supercopa i fins a 180 partits de l’NBA, a més de l’All Star, els play-offs i les finals de conferència. Els continguts s’oferiran a través dels canals DAZN Baloncesto (dial 235) i DAZN Baloncesto 2 i 3 (dials 294-299), tots en HD. “Aquest pas reforça l’oferta esportiva disponible, especialment en competicions de gran interès com la Lliga ACB i els partits del MoraBanc”, va celebrar Xavier Agulló, de màrqueting i vendes d’Andorra Telecom.

tracking