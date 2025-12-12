REPORTATGE
El dia de la marmota a la lliga
La competició domèstica segueix amb problemes econòmics que esquitxen ara l’Ordino. L’entitat hi treu ferro i assegura que els retards són perquè té ingressos per rebre.
La Lliga Multisegur Assegurances segueix transitant en una temporada convulsa com mai, i als problemes que s’han viscut des de l’inici de la competició per part de diversos equips, ara s’hi ha afegit una altra de les entitats, l’FC Ordino, que s’ha sumat al club dels impagaments. I és que l’entitat ordinenca deu a la plantilla i cos tècnic la nòmina del mes de novembre, i a mitja dotzena dels futbolistes també la mensualitat pendent del mes d’octubre. Fonts del conjunt groc-i-negre van admetre al Diari aquests problemes que hi ha, i van afirmar que “els futbolistes saben quina és la situació, hem sigut totalment transparents amb ells i se’ls ha traslladat tota la informació”.
Des de l’entitat, però, van voler treure ferro a l’actual situació en assegurar que més que impagaments es tracta d’un “retard” perquè uns pagaments que havien d’arribar de la UEFA, la federació i el comú d’Ordino s’han endarrerit. De fet, aquestes fonts consultades asseguren que “el pressupost està totalment tancat i hi ha una tranquil·litat absoluta amb la situació econòmica”. Fins i tot, des del club van afirmar que el principal problema que té l’equip “és que anem setens” després que s’hagi fet una aposta “brutal” per lluitar per les posicions capdavanteres de la classificació. De fet, el club va anunciar la destitució del tècnic, Àlex Serrano, per aquests mals resultats, i la previsió és que de moment es faci càrrec de l’equip el director esportiu, Antonio Rueda. En tot cas, des de l’entitat van voler minimitzar la situació en afirmar que “l’Ordino és un club petit i humil que ha apostat pel creixement”, tot assegurant que la situació quedarà resolta les pròximes setmanes.
Els jugadors del Carroi han patit també un retard puntual
Plou sobre mullat
La situació actual de l’FC Ordino s’afegeix a la llarga llista d’equips amb problemes extraesportius aquesta temporada, i és que el Carroi també ha tingut un petit retard puntual amb els futbolistes, malgrat que des de l’entitat van assegurar que “tot està bé entre club i jugadors”. Aquí s’hi ha d’afegir la situació del Ranger’s, que encara no ha acabat de solucionar la seva problemàtica i els deutes amb els futbolistes. El club va arribar a deure tres mesos i es va arribar a una situació límit, amb els futbolistes plantant-se i negant-se a entrenar, i protestant durant un partit quedant-se quiets durant el primer minut de joc. El club va assegurar-los que satisfaria aquests imports i va començar a pagar, però els futbolistes només han cobrat una part del deute.
I a tot això s’hi ha d’afegir la situació del Pas de la Casa, exclòs de la competició per no tenir les fitxes mínimes en una lliga que ja va arrencar maleïda pels problemes amb Immigració, que van obligar a iniciar el campionat un mes després del previst. Un campionat en què la federació, tal com va explicar fa tot just una setmana a la presentació del seu pla estratègic per als pròxims anys, vol que els clubs segueixin professionalitzant-se per evitar situacions com aquestes, que “donen mala imatge”. Queda molta feina per fer.