ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno afronta amb il·lusió l’estrena del curs a Saint Moritz
Va signar el 27è lloc a l’últim entrenament de descens i afronta amb ambició la primera cursa oficial
La Copa del Món d’esquí alpí arrenca amb bones sensacions per a Cande Moreno, que va signar ahir un prometedor 27è lloc en el segon entrenament oficial de descens celebrat a St. Moritz (Suïssa). L’esquiadora de la FAE, que sortia amb el dorsal 57, va aturar el crono en 1’34”29, quedant a 1”59 del millor temps de la jornada. Per part seva, Jordina Caminal, va completar la sessió en la 52a posició, amb 1’35”99, en un dia marcat per les condicions variables de la pista i el ritme alt de les especialistes de velocitat.
Aquest doble entrenament ha servit per preparar la primera cursa oficial de la temporada, que tindrà lloc avui amb un descens en què només Moreno participarà, sortint amb el dorsal 51. L’andorrana afronta el debut amb ambició i confiança: “Els meus objectius són clars: vull estar entre les trenta des de la primera cursa. Penso que estic esquiant al nivell per ser-hi i tinc moltes ganes de començar”, explicava després de finalitzar la segona sessió d’entrenaments. El cap de setmana a Saint Moritz es completarà amb un segon descens demà i un supergegant diumenge, tres dies que permetran mesurar l’estat de forma de Moreno després d’una preparació llarga i exigent.
“Vull estar entre les 30 des de la primera cursa i penso que estic esquiant al nivell per ser-hi”
Paral·lelament, el grup de joves de l’equip masculí va competir a Pyha (Finlàndia) en el primer gegant FIS de la temporada. Pirmin Estruga va ser 11è, amb 1’37”43, a 1”94 del finlandès Altti Pyrro, guanyador de la prova. Marc Fernández, segon a la primera mànega, no va poder completar la segona, igual que Maià Font, mentre que Àlvar Calvo va quedar fora a la primera. L’equip tornarà a competir avui en un nou gegant FIS.