FUTBOL
La UE torna a guanyar el Ranger’s i és més líder
La quarta jornada avançada de la Lliga Multisegur –la darrera pendent perquè la competició es posi al dia definitivament– va deixar la UE Santa Coloma com a líder en solitari, amb 23 punts. L’equip colomenc va superar de nou el Ranger’s (1-0) gràcies a un gol de Borja Arellano al minut 36, culminant així una setmana perfecta després de la victòria de diumenge passat (2-1) a l’Estadi Nacional, i també contra el Ranger’s, en el duel corresponent a la jornada 11. L’altre partit avançat va enfrontar l’Atlètic Escaldes i l’Esperança, amb triomf clar dels escaldencs per 3 a 0. Rodrigo Piloto, amb un doblet, i David Valero van sentenciar un partit que manté l’Atlètic en la lluita per les places capdavanteres, quart amb 17 punts.
Els dos partits que completaran la jornada 4 es disputaran dimecres 17: Inter Escaldes-Penya Encarnada i CE Carroi-FC Santa Coloma, en una data clau per definir la part alta.