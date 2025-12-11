Esquí paralpí
Roger Puig finalitza dotzè a la Copa del Món a Àustria
L'esquiador suma 22 punts més a la classificació general
L’esquiador paraalpí Roger Puig ha aconseguit avui la dotzena posició en el supergegant de la Copa del Món, disputat a Steinach am Brenner (Àustria). Malgrat una sortida complicada i una errada en el mur, Puig ha salvat la cursa.
Puig suma 22 punts més a la classificació general i consolida un bon inici de temporada. Les proves continuaran demà amb un nou supergegant abans de viatjar a Santa Caterina per disputar dos descensos.