ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig enceta la Copa del Món amb un setè lloc a Àustria
Roger Puig va encetar ahir la Copa del Món d’esquí paralpí amb una setena posició a la supercombinada d’Steinach am Brenner, a Àustria. Amb aquest resultat per obrir la temporada va igualar, a més, la seva millor posició de l’any passat, obtinguda en un descens a Santa Caterina.
L’esquiador va arrencar la jornada amb la vuitena posició al supergegant, on una petita errada li va fer perdre velocitat, impedint així estar encara més amunt. A l’eslàlom, en canvi, Puig va mostrar la seva millor versió i va poder remuntar fins a finalitzar la prova en setena posició. Un cop acabada la cursa, Puig va destacar que “estic realment content. Igualar el meu millor resultat en una Copa del Món a la primera cursa important de l’any em dona molta confiança”, i va agregar que “veig que puc lluitar amb els de davant, i això és una motivació enorme”.