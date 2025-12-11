Solidaritat
La federació de bàsquet entrega un xec de 3.898 euros a Càritas
L'import es destinarà a reforçar l'atenció social que l'entitat presta a les famílies vulnerables
La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) ha formalitzat el lliurament a Càritas Andorrana de l’import recaptat en el marc del programa Basketball For Good, impulsat per la FIBA Foundation, i doblat pel MoraBanc, fent un total de 3.898 euros. L’aportació econòmica, vinculada als punts anotats durant el FIBA EuroBasket U18 Women Division C celebrat aquest estiu al país, es destinarà a reforçar l’atenció social que l’entitat presta a les famílies vulnerables.
L’acte ha estat presidit pel president de la FAB, que ha fet entrega del xec a la presidenta de Càritas Andorrana. La iniciativa compta amb el suport de MoraBanc, representat pel Alfred Mer.
La Federació ha agraït la implicació de totes les entitats que han participat en una acció que, més enllà de l’àmbit esportiu, posa en valor el compromís de l’esport andorrà amb la comunitat i amb el desenvolupament de projectes de vocació social.