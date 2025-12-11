BÀSQUET
Els partits del MoraBanc es podran veure pels canals d'Andorra Telecom
El primer duel serà aquest cap de setmana davant del Granada dissabte a les 21.00 hores
Els partits del MoraBanc Andorra es podran tornar a veure a través del servei de televisió que ofereix Andorra Telecom des d'aquest cap de setmana. Després de l'acord entre Movistar Plus+ i DAZN, la plataforma inclou des d'avui tres canals dedicats al bàsquet (DAZN Baloncesto, DAZN Baloncesto 2 i DAZN Baloncesto 3) on els aficionats podran gaudir de tota la Lliga ACB, inclosos els duels de l'equip de Joan Plaza, així com l'NBA.
El primer partit del MoraBanc Andorra que es podrà seguir a través de la fibra d'Andorra Telecom serà aquest dissabte, en el duel que el conjunt tricolor disputarà dissabte a les 21.00 hores davant del Granada al Pavelló Toni Martí. Els tres canals de bàsquet estaran inclosos dintre dels paquets Deportes o Total Plus.