POLÍTICA ESPORTIVA
25.000 euros de Govern per digitalitzar l’esport
Govern destinarà 25.000 euros per seguit digitalitzant el món de l’esport. L’executiu, a través del departament de Transformació Digital, va adjudicar dos dels quatre lots del concurs per abordar i resoldre els reptes clau del sector esportiu d’Andorra, segons un edicte publicat a l’edició d’ahir del BOPA.
El primer d’aquests lots, el 2, fa referència al projecte d’ampliació del catàleg de serveis de l’actual plataforma digital d’entitats esportives que utilitzen les federacions i els clubs històrics, i va ser adjudicat per 17.733,65 euros a l’empresa Soluciones Inteligentes para los Negocios, la Organización y la Gestión BISIO, SL. A més, també es va atorgar el lot 3, el projecte d’implantació d’un programari de gestió de despeses únic per a federacions esportives, clubs històrics i esportistes becats. En aquest cas, el cost total del contracte serà de 7.267,97 euros per a la companyia Inology, SA, sumant un total de 25.001,62 euros.
En canvi, els altres dos lots amb què contava el concurs per abordar i resoldre reptes clau del sector esportiu d’Andorra van quedar deserts. El lot 1, amb un preu estimat de 56.784,32 euros, era per implantar un nou sistema de control d’accés al Centre de Tecnificació d’Ordino i d’un nou programari de reserves a les instal·lacions esportives del Govern (Pavelló Toni Martí, Estadi Nacional i pavelló Joan Alay), mentre que el lot 4, amb 21.000 euros previstos, era per a la instal·lació d’un sistema d’estríming a les instal·lacions esportives de titularitat governamental.