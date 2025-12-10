TENNIS
Vicky Jiménez queda fora del W125 de Limoges
Vicky Jiménez Kasintseva va quedar eliminada a la primera ronda de l’Open BLS de Limoges (WTA 125), en pista dura, després de cedir en tres sets davant la txeca Anna Siskova, actual 57 del món. L’andorrana va iniciar el partit amb autoritat, situant-se 3 a 0 i mostrant un tennis agressiu. Tot i la reacció de Siskova, que va capgirar fins al 3 a 4, Vicky va mantenir la calma, va trencar dos cops el servei de la rival i va segellar la primera mànega per 7 a 5.
A partir d’aquí, però, el duel es va decantar de manera clara per a la txeca. Jiménez no va poder sostenir el ritme ni trobar el seu millor joc, perdent fluïdesa i encadenant imprecision que Siskova va castigar. Els dos sets següents es van tancar amb un contundent 2 a 6 i 2 a 6, que certificaven la seva eliminació. És el segon torneig consecutiu en què Vicky Jiménez cau a primera ronda.