FUTBOL
Piqué manté la confiança en l’equip tot i la mala ratxa
Gerard Piqué va analitzar la situació esportiva de l’FC Andorra al programa Moeve Fútbol Zone, del diari Sport, amb un missatge de calma malgrat la mala dinàmica de 10 partits sense guanyar. Va reconèixer que el moment és complex, però també que res el sorprenia després d’anys al màxim nivell: “Tenim molt bon equip, però per certes raons la dinàmica no és la millor.” Tot i això, es va mostrar convençut que el talent del vestidor acabaria aflorant: “És un equip molt jove i els resultats arribaran.” El màxim accionista del club també va reflexionar sobre com la joventut de la plantilla pot influir en un moment complicat. “Els nervis arriben més al final. Ara l’objectiu és capgirar la tendència negativa com més aviat millor per poder treballar amb més calma. Queden molts partits i l’equip té nivell per no estar tan avall”, va assegurar. Piqué també va aprofitar per reivindicar la trajectòria del projecte. Va recordar que el club havia estat rescatat a Primera Catalana el 2018 i que, set anys després, competia per tercera temporada a Segona Divisió: “És un èxit. Fins i tot després del descens puntual, l’any passat l’equip va tornar a pujar. És un projecte amb molt potencial.” L’ambició continua intacta i va comentar que “volem algun dia tocar la Primera Divisió, sabent com n’és de complicat”. Respecte a aquesta dificultat, va remarcar que competim contra clubs històrics amb masses socials enormes. Tenen més múscul econòmic i millor fair play, però això no garanteix res. Al futbol s’ha demostrat que els diners no sempre et fan estar a dalt”, va sentenciar.