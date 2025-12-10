TENNIS DE TAULA
Oriol Martínez i Marcos Castillejo entren a l’Estatal
Oriol Martínez i Marcos Castillejo, del CTT Valls del Nord, s’han classificat per a l’Estatal Espanyol 2026, reservat als 48 millors palistes del país veí. Martínez, en categoria cadet, va dominar la fase de grups guanyant tots els partits per 3 a 0 i va segellar la plaça en arribar als quarts de final. En benjamí, Castillejo va superar la fase de grups amb dues victòries, i després, a la repesca, va derrotar Genís López per 3 a 1 per aconseguir el bitllet per a l’Estatal.