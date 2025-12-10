POLÍTICA ESPORTIVA
Més diners per als Jocs
El Govern aporta 312.743 euros més per cobrir retransmissions i millores a les seus esportives de la gran cita
El ministeri de Cultura i Esports ha transferit 312.743,8 euros addicionals a la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025, uns fons que se sumen als 1,8 milions ja aportats pel Govern per acollir la competició celebrada el mes de juny al país. Segons l’executiu, aquesta despesa ja estava prevista per cobrir les necessitats econòmiques sobrevingudes i vinculades al tancament final dels comptes, especialment en aquells àmbits que inicialment no es van poder incloure en el pressupost operatiu.
Segons l’executiu, l’aportació assegura “comptes ordenats i transparents”
La partida principal correspon als 240.000 euros destinats a finançar les retransmissions de les cerimònies d’inauguració i cloenda, així com de totes les proves esportives, que es van emetre internacionalment. La resta de l’import s’ha dedicat a diverses millores a les instal·lacions i algunes de les seus que van acollir les competicions durant els Jocs. El Govern destaca que aquestes actuacions representen “un llegat per al país”, ja que han permès modernitzar i adaptar equipaments esportius que continuaran donant servei a clubs, seleccions i esdeveniments futurs. Segons el ministeri d’Esports, aquest pagament suplementari també permet assegurar “un tancament ordenat i transparent dels comptes” de la fundació, que està previst que s’aprovin en una reunió aquest mateix mes. L’executiu defensa que aquesta aportació forma part de la responsabilitat institucional derivada de l’organització d’uns Jocs considerats un esdeveniment d’Estat, seguint el precedent dels Jocs dels Petits Estats d’Europa del 2005, també celebrats a Andorra, quan el Govern va assumir l’ajust final del pressupost.
Així, aquests més de 300.000 euros s’han d’afegir al cost total dels Jocs que, segons el Govern, s’elevava a 4.531.116,03 euros, segons va detallar la ministra Mònica Bonell ara fa uns mesos. Les federacions van generar 737.501,38 euros en despeses i l’allotjament dels participants va ascendir a 763.882,71 euros. El comitè organitzador va contractar 77 empreses, de les quals 71 eren andorranes, és a dir, un 92,2% del total. Aquestes empreses van rebre 3.270.399,18 euros, el 86,3% dels 3.789.728,39 euros destinats als proveïdors, un impacte econòmic que el Govern ressalta com un dels principals efectes positius de l’esdeveniment sobre el teixit empresarial del país. Les empreses contractades fora del país van ser sis, amb un import global de 519.329,21 euros, del qual el 98,21% va anar destinat a tres empreses que oferien elevats estàndards de qualitat i que no tenen competidors a Andorra.