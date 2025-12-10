NATACIÓ
Enzo Palau i Irati Moreno, rècords al Català d’hivern
La Federació Andorrana de Natació va tancar amb un balanç molt positiu el Campionat de Catalunya d’hivern infantil, celebrat del 5 al 7 de desembre al CN Sabadell. L’equip andorrà va sumar 12 presències en finals i una meritòria 15a posició entre 64 clubs participants, en una edició de gran nivell. El campionat va deixar també dos rècords d’Andorra, amb Enzo Palau rebaixant la plusmarca de 14 anys dels 100 lliures, amb 58”63, superant l’anterior registre que ell mateix havia establert. Per la seva banda, Irati Moreno va brillar als 1.500 lliures, deixant el nou rècord en 18’56”44 i millorant la marca, vigent des del 2020.