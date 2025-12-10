ESQUÍ ALPÍ
Els tecnificats del Pas Grau fan una doble estada a Cervinia i Bonneval
Els tecnificats de l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig van completar una exigent estada de velocitat i tècnica entre Cervinia-Breuil (Itàlia) i Bonneval (França). Del 29 de novembre al 3 de desembre, els sub 14 i sub 16 van treballar el supergegant a Cervinia, un escenari ideal per la qualitat de pista i la seguretat. “Hem fet quatre dies de velocitat amb neu dura, tres jornades de doble sessió i treballant posicions, confiança i línies”, explica Damien Bousquet, responsable del programa.
Els dos grups, sub 14 i 16, van combinar tècnica i velocitat
Del 3 al 7 de desembre, nou atletes del club encampadà van continuar l’estada a Bonneval, on van trobar neu dura regada per a curses FIS. “La neu s’agafava molt bé, neu freda, fàcil d’esquiar. Hem fet tres sessions a la part de pendent, amb uns 40 segons de traçat i tres sessions a la part de pla, mogut, així treballem per adaptar-nos al terreny”, destaca Bousquet. El Pas Grau reforça així el model formatiu combinant velocitat i tècnica.