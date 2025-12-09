CICLISME
La Purito se celebrarà el 2 d’agost i obre inscripcions
La Purito Andorra ha obert inscripcions per a la desena edició, que se celebrarà el 2 d’agost del 2026 i que arribarà amb una novetat destacada: la introducció de l’sterrato, d’un tram sense asfaltar. La sortida mantindrà l’essència habitual, amb els ports de la Rabassa, la Gallina i la Comella, però el traçat variarà en el tram final. En lloc de baixar directament cap a Escaldes, els participants giraran a la dreta per afrontar els set quilòmetres fins a Engolasters i completar-hi tres quilòmetres d’sterrato, un element que busca aportar caràcter i noves sensacions a la marxa. Com és habitual, La Purito oferirà tres distàncies perquè cada ciclista pugui adaptar el repte al seu nivell. El final tornarà a situar-se als Cortals d’Encamp, en una edició especial que marcarà una dècada d’edicions.
La gran novetat, tres quilòmetres de tram sense asfaltar