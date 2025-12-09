ESQUÍ DE MUNTANYA
Oriol Olm arriba als quarts de final en l’estrena
Firma l’11è temps a la ‘qualy’, però una caiguda d’un rival el frena
Oriol Olm va signar una estrena prometedora a la Copa del Món d’esquí de muntanya a Solitude (EUA), on va caure als quarts de final després d’una gran qualificació. L’andorrà va iniciar la temporada amb una actuació sòlida en l’esprint, marcant un temps de 2’51”2 que li va valer l’11a posició, a només 7,5 segons del suís Arno Lietha.
“Em quedo amb la part positiva i que he fet una qualificació molt bona i m’he trobat competitiu”
La bona qualy va situar Olm en una sèrie complicada als quarts de final, amb els suïssos Bussard i Lietha, l’espanyol Ràdua i l’americà Whitehead. L’esquiador de la FAM va sortir ben posicionat i controlant el ritme, però una caiguda del corredor local davant seu li va fer perdre metres respecte als tres capdavanters. Tot i intentar remuntar, ja no va poder accedir a les semifinals, però Olm es va mostrar satisfet amb el rendiment exhibit en l’estrena del curs. “Em quedo amb la part positiva: he fet una qualificació molt bona”, explicava en acabar. “Estic content perquè m’he trobat molt competitiu, que és el que buscàvem. En aquest nivell, en un segon es perden moltes posicions, però estem fent bé la feina i l’entrenament funciona.” El corredor de la FAM va afegir que “ha estat la primera prova del circuit i segur que les properes aniran millor”.