RUGBI
L’Haka Rugby Global aterrarà a Andorra el 2026 amb un campus d’elit per a joves
Andorra es convertirà l’any vinent en una de les parades escollides per Haka Rugby Global, el prestigiós programa formatiu que fusiona la cultura maori i el rugbi com a eina de creixement personal. L’Estadi Nacional acollirà un dels Elite Camps, un format reservat a entorns que garanteixen qualitat esportiva i una estructura de clubs sòlida, reforçant el paper del país com a plataforma de desenvolupament al Pirineu. El campus combinarà sessions tècniques, treball físic i aprenentatges en valors com el respecte, el coratge, la disciplina i la cohesió. Un dels moments més especials serà l’oportunitat d’aprendre i interpretar la haka, experiència que reforça identitat i confiança.
L’Elite Camp 2026 tindrà lloc del 16 al 18 de febrer, adreçat a joves de 8 a 16 anys, i ja té obertes les inscripcions. El programa inclourà tres jornades completes d’entrenaments i activitats, així com la indumentària oficial.