ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú lamenta el dia “complicat” a Beaver Creek
Joan Verdú va descriure la jornada de Beaver Creek com “un dia complicat”. L’andorrà va admetre que la primera mànega havia estat “bastant, bastant bona, menys la part final”, i que hi havia “coses molt positives”, però a la segona no va tenir alternativa: “Havia de jugar-me-la i tirar a tope.” A la baixada decisiva, però, una porta el va sorprendre: “Me n’he anat recte i no he pogut passar. Una pena, però seguim confiant, seguim treballant, agafem les coses bones i a seguir.” Verdú havia marcat el 14è temps provisional en arribar a meta, a +1”82 de Marco Odermatt, i va acabar 20è després del pas de tots els rivals. La sortida amb la inversió de dorsals a la segona mànega li permetia aspirar a un gran resultat i, de fet, registrava el millor primer sector entre els que ja havien baixat abans de la sortida de pista. Amb aquesta prova, Verdú es manté amb 37 punts i se situa 18è a la general de gegant. La temporada, però, ofereix ara un escenari que coneix bé: Val-d’Isère, seu del podi històric del 2023.