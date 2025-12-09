RUGBI
Gerard Giménez i Jordi Fidalgo, nou tàndem per a les Grandalles
L’expresident del VPC i l’actual entrenador del femení del club volen consolidar un projecte sòlid
La selecció femenina de rugbi de 15 obre una nova etapa amb la incorporació del tàndem tècnic format per Gerard Giménez i Jordi Fidalgo. Giménez, expresident del VPC i actual directiu de la federació, i Fidalgo, entrenador del VPC femení, assumeixen el repte amb una combinació d’experiència, ambició i compromís que la FAR considera imprescindible per continuar consolidant el projecte de les Grandalles.
“L’objectiu és consolidar un grup sòlid i motivat, i enfortir la modalitat de 15”
“Afronto l’etapa amb il·lusió i compromís, i amb el repte de construir un grup unit”
La federació destaca que l’objectiu és mantenir un model sòlid, competitiu i orgullós de representar el país, potenciant el talent local i fent créixer la modalitat femenina. Els nous seleccionadors comparteixen aquesta visió i arriben disposats a reforçar el vincle entre selecció i clubs, un element clau per al desenvolupament del rugbi femení andorrà. “Per a mi és un honor i un privilegi assumir aquest nou repte, i fer-ho amb en Jordi Fidalgo, amb qui compartim la responsabilitat”, explicava Gerard Giménez, que vol posar les bases d’un projecte amb continuïtat. El tècnic subratlla que el seu principal objectiu és “consolidar un grup sòlid i motivat, animar les jugadores a continuar vinculades al rugbi i enfortir la modalitat de 15 al país”. Giménez també reivindica la dimensió emocional del càrrec: “Representar el país és un orgull i vull que totes les jugadores sentin el mateix quan vesteixin la samarreta d’Andorra.” En la mateixa línia, Jordi Fidalgo assumeix el càrrec amb una mirada ambiciosa i pedagògica: “És un veritable honor ser seleccionador juntament amb el Gerard. Afronto aquesta etapa amb il·lusió i compromís, amb l’objectiu de construir un grup unit i motivat, que reflecteixi al camp els valors d’esforç, respecte i passió.” El tècnic defensa un model de treball diari, centrat a potenciar virtuts i reforçar la identitat de tot el grup.