FUTBOL
La UE Santa Coloma guanya i és el nou líder
Els colomencs superen el Ranger’s i encapçalen la taula per l’’average’
La jornada 11 de la Lliga Multisegur Assegurances va portar un canvi significatiu al capdavant de la classificació. La UE Santa Coloma és el nou líder després de superar el Ranger’s per 2–1 a l’Estadi Nacional, en un partit vibrant que es va decidir en un minut d’inflexió. Borja Arellano va avançar els colomencs al 21’, i quan semblava que el líder podria rescatar un punt amb l’empat d’Engelhart al 84’, la UE va respondre de manera fulminant: Nacho Gómez va marcar el 2–1 tot just un minut després. Ambdós equips empaten a 20 punts, però la diferència de gols situa els colomencs al capdavant. Per part seva, l’Atlètic Escaldes continua la seva escalada i encadena la segona victòria consecutiva superant l’Esperança per 1–0, gràcies a un gol de Rodrigo Piloto al minut 63. Els escaldencs respiren i es reforcen en una zona mitjana cada cop més disputada.
La Penya Encarnada també va celebrar un triomf important després d’imposar-se 2–4 al camp de l’FC Ordino. Els vermelhos guanyaven 0–3 just començar la segona meitat amb dianes de Pinilla (5’ i 46’) i Gallego (30’). Pau Servat i Morales van reduir distàncies per als ordinencs, però el partit ja estava encarrilat. L’Ordino, que va acabar amb deu, queda tocat en una classificació cada cop més estreta. En el duel avançat de dissabte, l’Inter Escaldes va reafirmar la seva candidatura superant el CE Carroi per 2–0, amb gols de Juan Cámara (13’) i Anwar Habib (61’). L’Inter és tercer amb 19 punts.