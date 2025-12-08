ESQUÍ DE FONS
Del Rio repeteix top-30 i Esteve és 39è a Trondheim
Gina del Rio va tornar a brillar a la Copa del Món amb un segon top-30 consecutiu, acabant 28a als 10 km skating de Trondheim. Tot i sortir amb el dorsal 3 i sense referències, va marcar 27’18”4, a 1’13”1 de la sueca Ebba Andersson. La fondista va anar escalant posicions amb un final molt fort, passant del 36è registre inicial al 28è definitiu. “Estic molt contenta; he remuntat i he pogut tornar a estar al top-30”, celebrava. Amb els 26 punts Copa del Món, ja és 40a en distància i 46a de la general. En categoria masculina, Irineu Esteve va mostrar una clara millora i va acabar 39è amb 24’21”2, a 1’19”1 del vencedor, el noruec Einar Hedegart. L’andorrà es va quedar a 17 segons del top-30. “Les sensacions han estat un pèl millor. Semblem Astèrix i Obèlix competint contra els romans però sense la poció màgica”, comentava, convençut que els resultats arribaran quan trobi “aquest extra de power”. Proper repte, el 12 i 13 a Davos.