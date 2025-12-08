BÀSQUET
Malson al Palau
El MoraBanc surt escaldat de la visita davant del Barça i pateix la sisena derrota del curs
L’entrenador de futbol Joaquín Caparrós va popularitzar fa uns quants anys allò que anar a jugar a casa del Barça o del Madrid era com anar al dentista. I malgrat no ser el mateix esport, pot aplicar-se també al bàsquet, i és que al final, quan vas al dentista, la majoria de cops és per patir, ja sigui amb la butxaca, la gran majoria, o amb el dolor. La rara avis és quan fas la feina tan bé que pots sortir de la consulta amb un somriure d’orella a orella, mai millor dit, i que no t’has de deixar els calerons perquè tot va sobre rodes. I això és tot el contrari del que li va passar ahir al MoraBanc amb el partit al Palau Blaugrana, que va tenir una visita al dentista d’aquelles clàssiques que només vols que el temps del rellotge corri més ràpid i que s’acabi d’una vegada per totes per deixar de patir. Perquè encara que perdre davant del Barça sigui totalment normal, la veritat és que el 102-71 que va acabar reflectint el marcador és d’aquells que fan mal. Si no que els ho diguin als aficionats tricolors presents ahir a Barcelona, uns quants, per cert, repartits per tot el pavelló, tal com es va poder sentir amb la presentació de l’equip, o amb el bon inici, que van passar de la satisfacció inicial a la decepció més absoluta veient que aquest equip és una muntanya russa.
Perquè no es pot negar que l’equip va entrar bé al partit. De fet, no només va entrar bé, sinó que va tenir bons minuts, plantant cara davant de la constel·lació d’estrelles que és el Barça, i mostrant el que sempre demana Joan Plaza, intensitat, sacrifici en defensa i deixar-ho tot en la lluita pel rebot. Però de cop i volta, després de sortir dels vestidors al descans, els tricolors es van anar desfent a poc a poc fins a acabar mostrant una imatge preocupant. De fet, si no es veiessin les cares o els noms dels jugadors rivals ni el color de la samarreta, un aficionat que veiés el partit podria pensar tranquil·lament que el que estava veient era el partit contra l’UCAM de la primera jornada, o el del Tenerife de la segona, quan l’equip al primer cop va caure i va acabar gairebé arrossegant-se per la pista, i frenant de manera abrupta la millora que havia vingut mostrant durant les últimes setmanes, fins i tot malgrat la derrota de fa 15 dies davant de la Penya.
La part bona, si és que se’n pot treure alguna, és que malgrat tot, a efectes de classificació no deixa de ser només una derrota, i l’equip segueix amb dos triomfs sobre el descens. Això sí, dissabte contra el Granada, en una final contra un rival directe, la imatge, l’energia i la intensitat de l’equip hauran de ser unes altres.
VESTIDOR
JOAN PLAZA. El tècnic del MoraBanc, visiblement emprenyat, va afirmar que “ho han merescut, nosaltres hem donat batalla una estoneta, i al tercer quart ens han posat al nostre lloc”.