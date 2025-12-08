KARATE
Malestar a la federació per algunes decisions arbitrals a Jesolo
La Federació Andorrana de Karate va expressar un profund malestar per algunes decisions arbitrals patides a la Youth League de Jesolo que, segons l’ens, van ser “difícils de comprendre”. La federació ha revisat diverses accions -amb vídeos que ha posat a disposició dels organismes competents- en què tècniques executades correctament no van rebre puntuació o en què, tot i que tres o quatre jutges d’un panell de cinc atorgaven el punt, l’àrbitre central el va anul·lar. Aquestes inconsistències, remarca el comunicat, generen frustració i poden afectar directament el progrés de joves competidors que es troben en una etapa clau de formació. Per això, la federació demana tant a la Federació Mundial com a l’organització del torneig una reflexió seriosa sobre els mecanismes de revisió i la necessitat d’unificar criteris i reclamar una igualtat d’oportunitats.