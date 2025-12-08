FUTBOL
L’FC Andorra es vol agafar a les bones sensacions
L’FC Andorra continua atrapat en una seqüència que preocupa, amb 10 jornades ja sense guanyar, només 4 punts de 30 i l’equip en descens, tot i quedar a un punt de la salvació. La derrota contra l’Almeria deixa, però, un consol competitiu: bons trams de joc i la sensació que el grup, encara sense entrenador definit, està més viu del que indica la classificació. Carles Manso, cap de l’staff interí, assegura que “vam fer un grandíssim partit”, tot admetre desajustos i minuts de desconnexió, però també un inici i un tram entre el 45 i el 60 “molt i molt bons a nivell ofensiu”. El gol, però, torna a ser l’absent. “Els davanters són molt bons; és un bloqueig. Quan entri el primer, tot canviarà”, assegura. Al vestidor, el missatge és d’unitat. Thomas Carrique ho veu igual: “Vam fer coses bones; si seguim així, el gol arribarà”.