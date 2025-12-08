FUTBOL

L'Enfaf deixa escapar dos punts al camp del líder, l'Ona Sant Adrià

Les tricolors celebren un gol en un duel anterior.

Les tricolors celebren un gol en un duel anterior.FAF

Redacció

L’Enfaf Construccions Modernes va empatar 1 a 1 al camp del CEM Besòs-Trajana davant l’Ona Sant Adrià, en un duel pendent de la jornada 7 del campionat de Primera Divisió Femenina. Les tricolors es van avançar aviat amb un gol de Gemma Lluch al minut 17, però les locals, molt incòmodes per moments, van reaccionar a la recta final amb l’empat signat per Ariadna Escolano al 82’. Tot i deixar escapar la victòria, les tricolors es posen al dia de la competició i se situen cinquenes amb 23 punts, mentre que l’Ona Sant Adrià es converteix en el nou líder de la categoria. El pròxim repte serà diumenge, a les 12 h, a l’Estadi Nacional, davant la UE Figueres.

