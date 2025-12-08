FUTBOL
L’Enfaf deixa escapar dos punts al camp del líder, l’Ona Sant Adrià
L’Enfaf Construccions Modernes va empatar 1 a 1 al camp del CEM Besòs-Trajana davant l’Ona Sant Adrià, en un duel pendent de la jornada 7 del campionat de Primera Divisió Femenina. Les tricolors es van avançar aviat amb un gol de Gemma Lluch al minut 17, però les locals, molt incòmodes per moments, van reaccionar a la recta final amb l’empat signat per Ariadna Escolano al 82’. Tot i deixar escapar la victòria, les tricolors es posen al dia de la competició i se situen cinquenes amb 23 punts, mentre que l’Ona Sant Adrià es converteix en el nou líder de la categoria. El pròxim repte serà diumenge, a les 12 h, a l’Estadi Nacional, davant la UE Figueres.