ESQUÍ ALPÍ

Joan Verdú, fora a la segona mànega de Beaver Creek

L’andorrà, que havia fet el 20è millor temps a la primera baixada, va sortir del traçat a la segona

Joan Verdú, en un moment de la primera mànega de Beaver Creek on va ser 20è.

Joan Verdú, en un moment de la primera mànega de Beaver Creek on va ser 20è.A. B. / AGENCE ZOOM

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El gegant de Beaver Creek no va deixar gaire bon gust a Joan Verdú, en un escenari que sempre exigeix màxim ordre i zero vacil·lacions. L’andorrà, que venia d’un inici de temporada sòlid —12è a Sölden i 16è a Copper Mountain—, va veure com la seva cursa s’esvaïa a la segona mànega després d’un error inesperat i de saltar-se una porta quan estava completant un primer sector de gran nivell. La primera baixada havia estat impecable en molts trams, competitiva i coherent amb l’esquí que està mostrant aquest curs, però algunes petites errades a la part final el van fer, en arribar a meta, marcar el 14è millor temps, a +1”82 del suís Marco Odermatt, guanyador, a més, del gegant de Colorado. Verdú havia fet servir línies valentes, fins i tot agressives en el mur inicial, i havia aconseguit transmetre la sensació que hi havia gasolina per seguir creixent. L’evolució de la cursa, amb les baixades dels favorits i els especialistes de dorsals alts, el va acabar situant 20è amb un registre d’1’10”62.

Dissabte arriba la quarta cita, a Val d'Isère, allà on va fer el podi el 2023

La segona mànega, però, va ser un sospir. Amb la inversió dels dorsals, Verdú va sortir 11è i va llegir bé el terreny: la neu, més trencada i irregular, demanava solucions ràpides i una certa dosi d’instint. L’andorrà va respondre-hi amb contundència i va marcar el millor temps en el primer sector entre tots els corredors que havien baixat i tot indicava que estava construint un resultat important. Fins que el traçat, capriciós i exigent, va presentar-li un parany i Verdú va perdre uns centímetres en l’entrada d’un gir, la línia es va tensar més del previst i sortia del traçat sense arribar al segon sector. L’andorrà es manté amb 37 punts en la classificació de gegant de la Copa del Món i ara el calendari ofereix un escenari fetitxe: el proper dissabte, cita a Val d’Isère, la pista on el 2023 li va regalar a Verdú un podi històric i on l’any passat va signar la setena posició.

CARLA MIJARES ACABA 23A A LA COPA D'EUROAP DE MAYRHOFEN

Carla Mijares va signar una 23a plaça a l’eslàlom de la Copa d’Europa de Mayrhofen, mentre que Íria Medina no va acabar la primera mànega. Mijares va tancar amb 1’36”92, a 2”70 de la italiana Giulia Valleriani, vencedora de la prova.

A la primera mànega marcava el 26è temps, mentre que a la segona aconseguia millorar el seu rendiment amb el 7è temps de la mànega a només 0.80, que li permetia guanyar posicions fins a la 23a definitiva.
tracking