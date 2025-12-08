ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú, fora a la segona mànega de Beaver Creek
L’andorrà, que havia fet el 20è millor temps a la primera baixada, va sortir del traçat a la segona
El gegant de Beaver Creek no va deixar gaire bon gust a Joan Verdú, en un escenari que sempre exigeix màxim ordre i zero vacil·lacions. L’andorrà, que venia d’un inici de temporada sòlid —12è a Sölden i 16è a Copper Mountain—, va veure com la seva cursa s’esvaïa a la segona mànega després d’un error inesperat i de saltar-se una porta quan estava completant un primer sector de gran nivell. La primera baixada havia estat impecable en molts trams, competitiva i coherent amb l’esquí que està mostrant aquest curs, però algunes petites errades a la part final el van fer, en arribar a meta, marcar el 14è millor temps, a +1”82 del suís Marco Odermatt, guanyador, a més, del gegant de Colorado. Verdú havia fet servir línies valentes, fins i tot agressives en el mur inicial, i havia aconseguit transmetre la sensació que hi havia gasolina per seguir creixent. L’evolució de la cursa, amb les baixades dels favorits i els especialistes de dorsals alts, el va acabar situant 20è amb un registre d’1’10”62.
Dissabte arriba la quarta cita, a Val d'Isère, allà on va fer el podi el 2023
La segona mànega, però, va ser un sospir. Amb la inversió dels dorsals, Verdú va sortir 11è i va llegir bé el terreny: la neu, més trencada i irregular, demanava solucions ràpides i una certa dosi d’instint. L’andorrà va respondre-hi amb contundència i va marcar el millor temps en el primer sector entre tots els corredors que havien baixat i tot indicava que estava construint un resultat important. Fins que el traçat, capriciós i exigent, va presentar-li un parany i Verdú va perdre uns centímetres en l’entrada d’un gir, la línia es va tensar més del previst i sortia del traçat sense arribar al segon sector. L’andorrà es manté amb 37 punts en la classificació de gegant de la Copa del Món i ara el calendari ofereix un escenari fetitxe: el proper dissabte, cita a Val d’Isère, la pista on el 2023 li va regalar a Verdú un podi històric i on l’any passat va signar la setena posició.
CARLA MIJARES ACABA 23A A LA COPA D'EUROAP DE MAYRHOFEN
A la primera mànega marcava el 26è temps, mentre que a la segona aconseguia millorar el seu rendiment amb el 7è temps de la mànega a només 0.80, que li permetia guanyar posicions fins a la 23a definitiva.