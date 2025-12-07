BÀSQUET
Test exigent per avaluar la millora
El MoraBanc visita el Palau Blaugrana per enfrontar-se al ‘nou’ Barça de Xavi Pascual
El MoraBanc Andorra torna a la competició després de l’aturada per les finestres FIBA, i ho fa per la porta gran, visitant el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça, ja des de fa unes setmanes de Xavi Pascual i no de l’extècnic tricolor Joan Peñarroya, en un test més que exigent per a l’equip tricolor. I és que malgrat la darrera derrota contra el Joventut de fa gairebé 15 dies, la realitat és que els de Joan Plaza venien en dinàmica ascendent les últimes setmanes, i l’objectiu no ha de ser altre que mantenir aquesta línia i competir per provar de guanyar al Palau, una circumstància que el MoraBanc no aconsegueix des del 2018.
“Després d’haver canviat d’entrenador estan molt actius i ho han demostrat”
Els blaugrana han mostrat una altra cara des del canvi d’entrenador, sense anar més lluny divendres van guanyar a domicili l’Estrella Roja a l’Eurolliga, i és per això que Plaza va considerar que “després d’haver canviat d’entrenador estan molt actius i ho han demostrat”, i va agregar que “tots intenten no només fer el que ja saben fer, que és anotar molts punts, sinó també defensar molt dur, agressiu i intens, al límit de la falta, i hem d’estar preparats”. A més, el tècnic tricolor va destacar que “estan també en una situació d’assegurar partits per entrar a la Copa, així que ens hem d’oblidar que és el Barça, sinó que és un equip que anirà a lluitar i si ens poden guanyar de 40, no ho faran de 30”.
“Hem de ser capaços d’optimitzar les coses que depenguin de nosaltres”
Sobre el seu equip, Joan Plaza va destacar que “hem entrenat bé tot i tenir molts jugadors a la selecció i esperem ser capaços de continuar en aquesta línia ascendent que teníem ja en les últimes quatre o cinc jornades” a més de destacar que “hem de ser capaços d’optimitzar les coses que depenguin de nosaltres, no perdre gaires pilotes, ser el més sòlids possible en el rebot defensiu, no donar-los segones oportunitats i ser capaços d’anar ràpid endavant”.
Per últim, l’entrenador català va assenyalar que “els jugadors han d’entendre que no tenim un equip on les nostres individualitats puguin guanyar els partits, algun dia passarà i ha passat, però no pot ser la base, la base ha de ser la solvència al darrere, compartir la pilota i fer el camp gran”.