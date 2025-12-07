FUTBOL
Qui perdona no paga
L’FC Andorra suma la desena jornada seguida sense conèixer el triomf i continuarà en posicions de descens
Dins del reguitzell de frases típiques i tòpiques del món del futbol i cadascuna potser més absurda que l’anterior, n’hi ha una que diu que qui perdona ho acaba pagant. I aquesta seria la manera més fàcil per resumir que l’FC Andorra perdés ahir per 1-2 amb l’Almeria i que allargués una jornada més la insuportable mala ratxa de partits sense guanyar que s’enfila ja fins a les 10 jornades des d’aquell ja llunyà 27 de setembre quan l’equip dirigit llavors per Ibai Gómez (present ahir a les grades del Nou Estadi de la FAF d’Encamp) va guanyar el Racing de Santander. I és que és complicat fallar tantes ocasions com les que va errar ahir el conjunt tricolor, ja no només a nivell quantitatiu, perquè en van ser unes quantes, sinó a nivell qualitatiu, amb més d’un, de dos, de tres i de quatre uns contra uns amb el porter o amb passades de la mort sense ningú al davant, en què gairebé només feia falta tocar una miqueta la pilota perquè acabés entrant. Cert és que l’equip segueix mostrant símptomes de millora com ja es va deixar veure la passada jornada després d’haver tocat fons fa 15 dies amb el Castelló, però també és ben cert que ja són 10 partits sense guanyar a la lliga, que l’equip seguirà una setmana més en posicions de descens, i que fins i tot, tot i ser poc probable pel gol average general dels rivals, els tricolors podrien arribar a tancar la jornada en últim lloc.
Al final, qui més o qui menys que estigués present ahir a Encamp, després de desesperar-se per les ocasions perdudes, anava pensant allò de “si fallem tant, al final ens la fotran”. I així va ser. Seria també injust dir que l’Almeria no va tenir ocasions fins que van arribar els gols, de fet, en va tenir alguna i ben clara que va obligar Yaako a lluir-se en més d’una ocasió (cada partit que passa i que el porter hongarès fa el que fa, encara s’entén menys com no ha jugat tots i cada un dels partits d’aquesta temporada i no ha estat indiscutible en aquest equip), però la realitat és que les arribades més perilloses van ser les de l’FC Andorra, especialment en botes d’un desafortunat Lautaro de León, que després d’haver marcat divendres passat a Gijón, ahir no va tenir el dia, malgrat la insistència per buscar el gol. Potser fent un exercici de reduccionisme, es pot dir que uns tenien ahir Sergio Arribas, futbolista per jugar sense dubtes a Primera Divisió i autor dels dos gols de l’Almeria, i els altres no. I això és també pels diners, perquè malgrat no ser sempre així, i aquesta és una de les gràcies del futbol, al final qui paga mana. O qui paga i té diners, almenys, ho té més fàcil que els altres. I així es va veure al final amb una afició visitant xalant i celebrant la victòria amb els seus, que de nou estaven repartits per tot el camp, i una parròquia tricolor, moixa, de nou, veient que el malson d’aquesta mala ratxa de resultats sembla no tenir final.
El futbol, però, no s’atura, i els tricolors visitaran dissabte vinent un altre coco d’aquesta categoria de bojos, el Valladolid.
Destacats
SALVADOR
Va estar atent amb accions espectaculars quan l’Almeria s’acostava i el posava a prova.
CARRIQUE
ASCENSOR
No para d’anar amunt i avall durant tot el partit, i ahir va tenir el gol a tocar amb un tir al pal.
NIETO
INSISTENT
Va desgastar-se com sempre, i almenys va trobar el premi del gol, malgrat ser estèril, a l’afegit.