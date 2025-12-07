BÀSQUET
El MoraBanc surt escaldat del Palau (102-71)
Els tricolors han plantat cara dos quarts i mig, però han acabat escombrats pel Barça
El MoraBanc Andorra ha patit la sisena derrota del curs després de perdre per 102-71 davant del Barça al Palau Blaugrana. Malgrat un bon inici i plantar cara durant molts moments, els tricolors s’han desfet després del descans i han vist com els locals els escombraven.
Han entrat bé al partit els tricolors, fent mal per dintre, intensos en defensa i poderosos en el rebot per obrir el duel amb un 0-6, i amb els tricolors duent el ritme, de fet, no ha estat fins a gairebé el quart minut de joc quan els blaugrana han pogut anotar per primera vegada. El Barça, però, s’ha anat destapant poc a poc en atac amb la irrupció d’homes com Shengelia, i ha anat augmentant també la intensitat al darrere, fent que cada atac li costés un món als homes de Joan Plaza, que han tancat el primer quart per darrere (16-14). L’entrada d’Udeze a la pista (regalant una falta de tres tirs i després una antiesportiva després d’una pèrdua) tampoc ha ajudat gaire, només era necessari veure l’empipada que portava el tècnic del MoraBanc amb el pivot nigerià, mentre el Barça seguia greixant la maquinària i posant en problemes als tricolors en unes embranzides que semblaven trobar només la resistència de Kuric (26-20). El duel ha entrat en un intercanvi de cops, i quan passa una cosa així amb equips amb aquesta qualitat, el normal és llepar, i això li ha passat al MoraBanc, que ha vist com el Barça igualava la màxima diferència (35-28) obligant a Joan Plaza a aturar el partit en un primer temps que ha acabat 38-30.
A la represa, els tricolors s’han endollat des de la línia de 3 per acostar-se, però és que el Barça és molt Barça, i no només ells no han de tenir el dia, si no que tu has de tenir pràcticament el millor dia de la teva vida. I el MoraBanc, malgrat lluitar i provar-ho, no l’ha tingut i ha vist com el conjunt blaugrana anava augmentant la diferència marxant 14 amunt a l’equador del tercer període (58-44). Parra s’ha posat als locals a les espatlles per anar fent cada cop més gran la ferida, superant la barrera dels 20 punts per tancar el tercer quart (73-51). Al davant, els tricolors estaven fosos, cada cop amb menys idees, i gairebé pregant i suplicant perquè sonés la botzina final d’una vegada per totes, una botzina final que ha arribat amb la derrota 102-71.
Els tricolors, després de la desfeta al Palau, rebran dissabte al Granada en un partit de la seva lliga per provar de seguir obrint forat amb el descens.
FITXA TÈCNICA:
FC BARCELONA 102: Satoransky (0), Punter (20), Clyburn (12), Shengelia (9), Vesely (11) –cinc inicial– Hernangómez (13), Marcos (2), Parra (24), Cale (4), Brizuela (7), Fall (0), Kusturica (0).
MORABANC ANDORRA 71: Evans (12), Best (10), Okoye (8), Pons (9), Pustovyi (11) –cinc inicial– Kuric (8), Udeze (3), R. Luz (2), McKoy (5), Chumi O. (0), Guerrero (0), Bassas (3).
PARCIALS: 16-14 (10’); 38-30 (20’); 73-51 (30’), 102-71 (40').
ÀRBITRES: Carlos Peruga, Vicente Martínez Silla i Igor Esteve.
ELIMINATS: Pons i Udeze -MoraBanc-.
PISTA: Palau Blaugrana, 5.240 espectadors.