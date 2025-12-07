ÒBIT
Mor Pere Guiu, el tècnic del canvi al club als anys 80
L’extècnic del MoraBanc Andorra als anys 80, Pere Guiu, va morir ahir a Manresa als 72 anys. Nascut a Sant Vicenç de Castellet, va arribar al país la dècada del 1980 per fer-se càrrec del primer equip tricolor i està considerat com “el tècnic del canvi”, i és que amb ell a la banqueta, el club va fer un salt a nivell esportiu que acabaria culminant uns quants anys després, ja sense ell com a entrenador principal, amb el primer ascens a l’ACB de la història de l’entitat. Guiu va arribar al club en l’època en què Eduard Molné el liderava com a president, i Joan Todolí ho feia a la secretaria tècnica.
Però més enllà del vessant esportiu, Guiu va estar vinculat durant molts anys a l’administració a través de la joventut i el voluntariat, i també com a cap de premsa del llavors ministeri d’Educació, Joventut i Esports. A més, també va implicar-se en la política del país de la mà del Partit Socialdemòcrata, de fet, va ser el número 2 de la llista territorial de Sant Julià de Lòria a les eleccions generals del 2015 fent tàndem amb Josep Maria Cucalón. Precisament des del PS, diversos càrrecs actuals del partit començant pel president Pere Baró (i també membres de l’organització en èpoques anteriors) van mostrar el seu condol a les xarxes socials.