FUTBOL SALA
Triomf de l’Encamp per seguir liderant la lliga
El Sideco FC Encamp segueix líder de la Lliga Viatges Pantours després de derrotar el Pas de la Casa per 4-0. Dos gols d’Albert Trulla i les dianes d’Hugo Miguel Rodrigues i de Ludo Clemente mantenen al capdavant de la taula els encampadans.
El segon lloc, a només un punt, és per al Ranger’s, que va imposar-se per 6-2 a l’UE Santa Coloma amb dos gols d’Aitor Pereira i les dianes d’Alexandre Fernandes, Aleix Bové, Sergio Crespo i David Carrillo. A més, el Madriu va superar 7-5 l’Extremenya, i l’Esperança 6-1 la Massana.