FUTBOL
Toca guanyar
L’FC Andorra rep l’Almeria, a la recerca d’un triomf que s’ha resistit els nou últims duels
No per tòpic deixa de ser cert, però la realitat és que l’FC Andorra necessita guanyar ja. Perquè més de dos mesos sense fer-ho (la darrera victòria a la lliga va ser l’1-2 a Santander del passat 27 de setembre) és un llast que comença a ser ja força gran. Cert és també que el bon inici que va tenir l’equip fa que la situació no sigui crítica ni molt menys ni que l’equip estigui ja totalment desnonat, i és que els tricolors tenen a hores d’ara els mateixos punts que el primer dels equips que se salvaria, però la realitat és que l’FC Andorra necessita tornar a sumar els tres punts per fer marxar els fantasmes i per no seguir complicant-se, encara més, la vida. No ho tindrà tampoc gens fàcil, i és que aquesta tarda visita el Nou Estadi de la FAF l’Almeria (14.00 hores), tercer a la classificació, i amb una plantilla confeccionada per pujar a Primera Divisió. Igual que els tricolors, el conjunt andalús va caure eliminat de la Copa del Rei entre setmana, però en aquest cas contra un rival de categoria inferior, l’Eldenc de Primera RFEF.
L’FC Andorra seguirà amb Carles Manso encapçalant el cos tècnic interí, i sobre aquest duel davant de l’Almeria, l’entrenador va assenyalar que “creiem que serà un partit de tu a tu, nosaltres volem tirar endavant, ser agressius. Som un equip molt atrevit i valent, i a partir d’aquí els que han de reaccionar una mica a com jugarem han de ser ells”, i va afegir que “nosaltres volem retrobar-nos amb la victòria, ser l’equip que vam ser a la primera part a Gijón, i anem superpreparats i molt mentalitzats per retrobar-nos en aquesta situació i estar molt a prop de guanyar el partit”.
Els tricolors tindran l’única baixa de Merquelanz, per lesió, mentre que l’Almeria arribarà d’una setmana moguda. I és que més enllà de l’eliminació a la Copa, el central Aridane va estavellar ahir el seu cotxe i va donar positiu per alcoholèmia. A més, Soko va perdre’s alguns entrenaments per la mort del seu pare. Malgrat això, tots dos van viatjar ahir cap al país amb l’equip.
A la recerca del gol 100
L’FC Andorra va complir divendres passat 100 partits a Segona Divisió en la seva visita a El Molinón, i els tricolors buscaran ara el seu gol 100 en aquesta categoria. Fins al moment, el conjunt del Principat n’ha anotat 98, i arribar avui a la xifra centenària acostaria els tricolors a la tan desitjada victòria.