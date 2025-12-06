BÀSQUET
El MoraBanc té tothom llest per visitar el Palau
Els internacionals han tornat bé i s’han incorporat progressivament
Joan Plaza tindrà tots els jugadors disponibles per visitar demà el Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça en el retorn de l’ACB després de l’aturada per les finestres FIBA. Els sis internacionals del MoraBanc s’han anat incorporant al llarg de la setmana, i tal com va explicar el tècnic, van anar tornant de manera progressiva als entrenaments per precaució. Plaza, precisament, va admetre que “normalment, als entrenadors ens fan por aquestes finestres. Primer per les lesions que pugui haver-hi, em costa entendre que aquestes coses passin a meitat de temporada i no a final, com feien abans”, i va agregar que “ens hem entrenat bé, no hem perdut el temps per res, i els que han vingut de la selecció ho han fet en un bon to”.
“Hem entrenat bé, no hem perdut el temps i els que han vingut de la selecció ho han fet en un bon to”
Durant aquesta aturada, molts dels jugadors del MoraBanc han quallat bones actuacions amb les seleccions, però el tècnic no creu que això hagi d’influir en el retorn al club, i va manifestar que “són lligues diferents, són estratègies diferents, entrenadors diferents, competicions diferents”, i va cloure que “de vegades et beneficia perquè et dona una injecció de moral important o et penses que faràs aquí el mateix que feies allà, però la cagaries, perquè això és l’ACB i aquí no es perdona”.