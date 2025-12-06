ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio queda fora de les finals a l’esprint de Trondheim
La fondista acaba en 40a posició a Noruega a la segona prova de la temporada al circuit mundial
Gina del Rio va quedar fora de les finals d’esprint a la segona Copa del Món d’esquí de fons de la temporada, que es disputa a la localitat noruega de Trondheim. La fondista tricolor va aconseguir el 40è millor registre durant les qualificacions, i va quedar-se a poc més de tres segons de l’accés a les rondes eliminatòries a Noruega, igual que va passar a l’estrena del curs a Finlàndia.
“Al final el resultat és similar. Les sensacions són bones i sabem que hem d’anar a poc a poc”
Del Rio va ser l’encarregada d’obrir la pista i sortir amb el dorsal 1, i va completar el traçat en un temps de 3’39”84 que va deixar-la a 13”78 del millor registre durant la qualificació, obra de la finlandesa Jasmi Joensuu. A més, va finalitzar a 3”38 del tall que donava accés al top 30 i les finals, una posició que va ocupar la noruega Nora Christine. El podi final va ser completament suec amb la victòria de Johanna Hagstroem, que va estar acompanyada al podi per les seves compatriotes Emma Ribom i Linn Svahn.
Després de la prova, el responsable de l’equip nacional d’esquí de fons de la FAE, Xabier del Val, va manifestar que “el resultat esportivament és gairebé similar al de Ruka, ara estem de temps més lluny que a Ruka, però la cursa d’avui durava 30 segons més, així que al final el resultat és similar”, i va agregar que “les sensacions són bones i sabem que hem d’anar a poc a poc”. Per últim, Del Val va cloure que “la Gina es troba bé, correrà l’esquiatló també i hem d’anar pas a pas”.
TORN PER A L'EQUIATLÓ AMB ESTEVE I TAMBÉ AMB DEL RIO
La cita del circuit mundial a Trondheim es tancarà demà amb la disputa dels 10 quilòmetres individuals en estil patinadors amb la participació tant d’Esteve com de Del Rio a les 9.30 i 11.55 hores, respectivament.