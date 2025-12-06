FUTBOL
FC Santa Coloma i Ordino mantenen el frec a frec
FC Santa Coloma i FC Ordino comparteixen el lideratge de la lliga femenina amb 15 punts després dels sis primers partits disputats. Les colomenques van imposar-se per 10-0 al Pirineus United i les ordinenques van vèncer 4-1 l’Sporting, de manera que segueix el frec a frec al capdavant de la classificació.
El Carroi, tercer a tres punts i amb un partit menys, va caure 3-2 contra el Casa de Portugal, i l’Esperança va imposar-se 2-5 a l’Atlètic Escaldes