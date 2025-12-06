NATACIÓ
Andorra tanca un Europeu “molt bo” amb rècord de Teixeira
Andorra va tancar la seva participació en el Campionat d’Europa de piscina curta, que se celebra a Lublin (Polònia), amb el segon rècord en tres jornades de competició. En aquest cas, l’autor de la nova plusmarca nacional va ser Kevin Teixeira, que va batre la marca que ell mateix tenia en els 800 lliures i va aturar el cronòmetre en 8’03”53, amb una millora de gairebé tres segons respecte al temps anterior. Teixeira va disputar la primera de les sèries eliminatòries, i va finalitzar en quarta posició en una cursa que va tenir el triomf del serbi Nikola Simic. També en aquesta primera sèrie va nedar Biel Cuen, que va fer un temps de 8’04”36 (per sota també de l’anterior rècord nacional) per ser quart.
La federació fa un balanç positiu del campionat
El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, va destacar que “ha estat un campionat molt bo: hem aconseguit dos rècords d’Andorra i tres millors marques personals en un entorn d’altíssima exigència”.